عشرات الآلاف يتظاهرون في تل بيب وأمام منزل نتنياهو ضد تعديلات القضاء

شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت في مظاهرة وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات على جهاز القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا.

وقال منظمو الاحتجاجات في تل أبيب إن "كل من استمع لمندوبي نتنياهو، ليفين وأمسالم، يعلم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة إلى الديكتاتورية، حتى أن ليفين يقول إنه لا ينوي التئام لجنة اختيار القضاة".

وامتدت المظاهرات الاحتجاجية إلى عدة مفارق رئيسة في الشمال والجنوب والمركز بينها حيفا ورحوفوت ورمات هشارون والقدس وبئر السبع.

وندد المتظاهرون أمام منزل نتنياهو بعنف الشرطة ضدهم ووصفوا عناصرها بأنهم "يخدمون الملك المتهم"، فيما أكدوا عدم تنازلهم عن الاحتجاج.

وأغلق المتظاهرون شارع "روتشيلد" في المفرق المؤدي إلى منزل نتنياهو.

المصدر / وكالات