رئيس بلدية بيت لحم: رفض حكومة اشتية تحويل أموالنا سيوقف خدمات البلدية

قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا إن البلدية تواجه ظروفاً مالية واقتصادية صعبة، بسبب عدم تحويل وزارة المالية بحكومة اشتية "ضريبة المالية" التي تجمعها نيابة عن البلدية.

وبين حنانيا خلال مؤتمر صحفي عقده في قاعة البلدية اليوم السبت بحضور أعضاء المجلس البلدي، أن المبلغ الذي يتوجب على وزارة المالية تحويله لبلدية بيت لحم بلغ 19 مليون شيقل .

وأضاف أن البلدية وجهت كتب ومراسلات لوزير المالية ومناشدات أيضاً، من أجل تحويل مستحقات البلدية، خاصة أن البلدية تواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين وتقديم خدماتها، الأمر الذي يعوق المجلس البلدي عن التفكير عوضاً عن ذلك بسياسات تطويرية للمدينة بما يتناسب مع قيمتها الدينية والتاريخية.

وأوضح حنانيا أن البلدية أرسلت العديد من الكتب لوزارة المالية بأنه لا يوجد سيولة لدفع رواتب موظفيها الشهر الحالي، ولذلك قرر المجلس في جلستين منفصلتين اتخاذ إجراءات تصعيدية من أجل الوصول لحق البلدية وحق أهالي بيت لحم.

وأشار إلى أن بيت لحم نافذة فلسطين إلى العالم ويزورها سنويا نحو 2 مليون سائح، مما يستدعي إظهار المدينة بأفضل صورها.

وبحسب رئيس البلدية، ستنفذ وقفة جماهيرية واسعة الثلاثاء القادم، لافتاً إلى أن في جعبة البلدية المزيد من الخطوات والإجراءات التصعيدية في حال لم تحول الوزارة مبالغ تكفي البلدية لتسديد التزاماتها.

المصدر / فلسطين أون لاين