تشافي يعلق على إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت أنه تَحدّث مع ليونيل ميسي حول احتمالية عودته إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف، وأنّ النجم الأرجنتيني يعلم أنّ انضمامه يُعدّ أولوية للبارسا.



وصرّح تشافي: "أولوياتنا واضحة للغاية. أتمنى حقًّا أن يعود ميسي. هو يعلم ذلك، فقد تحدثت معه. هذا الأمر سيجعلني متحمسًا بشكل خاص، وليس فقط كوني مدربًا بل مشجعًا. ليو لاعب مذهل وأينما ذهب تسير الأمور معه جيدًا، لكن هذا قرار شخصي وسأتفهّم أيّ سيناريو قد يحدث".



وأضاف المدرب من الصالة الإعلامية بمدينة (خوان غامبر) الرياضية أنّ أولوية النادي أيضًا -بخلاف ميسي- هي التوقيع مع لاعب خط وسط دفاعي، لكنه تجنّب الإعلان عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق مؤكدًا: "لا يمكنني الإعلان عن الأسماء. النادي يعلم أولوياتي".



كما أكد أنه في انتظار معرفة القرار النهائي لرابطة الدوري الإسباني بشأن الخطة المقدمة إليه من برشلونة من أجل تحديد شكل الفريق في الموسم المقبل.



وأوضح مدرب البلوغرانا أنّ هذا الأمر قد منعه من الحديث مع اللاعبين المحتمل مغادرتهم النادي هذا الصيف، وأكد: "لم أتمكن من الحديث معهم؛ لأنه من المحتمل ألّا نتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد. هذا الموقف يجعلني مقيدًا".