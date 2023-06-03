هكذا كشفت عملية العوجا هشاشة مؤسسة الاحتلال الأمنية!

أكّد مختصون عسكريون ومحللون سياسيون أنّ عملية إطلاق النار التي نفّذها جندي مصري على الحدود المصرية تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي شكّلت فضيحة أمنية له وأثبتت زيف مؤسسته الأمنية.

وقال الخبير العسكري أمين حطيط، إنّ جيش الاحتلال كان يعتقد أنّ الجبهة مع الجانب المصري آمنة حتى جاءت هذه العملية فشكّلت فضيحة أمنية له وأثبتت هشاشة قوته الأمنية.

وكشف حطيط خلال حديثه لقناة الأقصى، أنّ العملية النوعية التي حدثت اليوم وأدت إلى مقتل 3 جنود صهاينة، تثبت أنّ الثأر لا يموت، وأن المصريين لا يمكن أن ينسوا ثأرهم مع الاحتلال.

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وأوضح أنَ العملية أثبتت من الطريقة التي نُفّذت بها، أنّ عملية الدفاع التي يتباهى بها الاحتلال غير ناجعة وأنها هشّة، واستطاع جندي واحد اختراقها.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة، إنّ عملية اليوم على الحدود المصرية تؤكد أنّ القضية الفلسطينية ملتقى الفكر والوعي والاهتمام العربي والإسلامي.

وأكد أبو شمالة أنّ ما ترتكبه حكومات الاحتلال المتعاقبة من جرائم، هو الدافع الحقيقي وراء اشتعال الجبهات المختلفة في وجهها.

وتساءل أبو شمالة، الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع الانتصار على جبهة غزة لوحدها، فكيف سيفعل إن اشتعلت جميع الجبهات في وجهه؟.

وأشار إلى أنّ الشعب الأردني عنده انتماء كبير وحب أكبر للقضية الفلسطينية، ولو أتيحت له الفرصة سيبدع في مواجهة المحتل.

وأوضح أنّ هذه العملية الفردية تثبت جرأة وشجاعة أبناء الأمة العربية والإسلامية، وعلى الاحتلال أن يحذر من ملياري مسلم يتعطشون للانتقام من جرائمه.

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من جهته، أكّد مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش أنّ العملية على الحدود المصرية أثبتت أنّ هناك خلل كبير في منظومة الدفاع الأمنية عند الاحتلال.

وقال أبو غوش "هناك صحوة حقيقية في أوساط الشباب العربي والإسلامي في مختلف أماكن تواجدهم، والكثير منهم يتمنى لو يشارك بعمل مقاوم لنصرة القضية الفلسطينية".

وأوضح أنّ الجندي المصري الذي نفّذ العملية اليوم هو جندي ذكي ومقتنع بما يفعله وأقدم ولم يدبر، ويعرف المنطقة جيدًا ونفّذ 3 عمليات اشتباك، قتل في الأولى جندي ومجندة، وقتل في العملية الثانية ضابطًا وأصاب اثنين، ثم اشتبك للمرة الثالثة وارتقى على إثر ذلك.

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وكشف أبو غوش عن وجود ثغرات جدية عند الاحتلال، يستطيع أيّ مقاوم في أيّ مكان تنفيذ عملية نوعية من خلالها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال جيش الاحتلال: "إنّ تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرًا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل إلى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

المصدر / قناة الأقصى