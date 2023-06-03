شباب خانيونس يتعاقد مع مهاجم مخضرم

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي شباب خانيونس عن إتمام صفقة جديدة في إطار مساعيه لتعزيز صفوف الفريق تحضيرا للموسم القادم، ليكون اللاعب السادس الذي ينضم لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية.

وتوصل شباب خانيونس لاتفاق مع المهاجم المخضرم علاء إسماعيل للعب مع النشامى في الموسم القادم، حيث رحل اللاعب عن خدمات النصيرات بعد نهاية الموسم الماضي.

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ويعد إسماعيل إضافة قوية للنشامى في ظل ما يملكه اللاعب من خبرة كبيرة ستساهم في تقديم الإضافة لهجوم النشامى، الذي عانى في الموسم الماضي من العجز التهديفي حيث سجل شباب خانيونس 16 هدفا خلال 22 مباراة.

وسبق لإسماعيل اللعب مع العديد من الأندية هي المشتل وخدمات البريج وخدمات الشاطئ وخدمات رفح وخدمات النصيرات.

وكان شباب خانيونس أتم التعاقد مع خمسة لاعبين في وقت سابق هم الحارس شادي أبو العراج والمدافعين أحمد أبو شباب وإياد النبريص إلى جانب لاعبين في خط الوسط هما عدي الغلبان وبلال النمنم.

وواجه الفريق صعوبات كبيرة في الموسم الماضي قبل الهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى، الأمر الذي يضعه أمام تحدي صعب في الموسم القادم للابتعاد عن مناطق الخطر والعودة للتواجد بين فرق المقدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين