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بالصور جيش الاحتلال يكشف هوية جندي قتيل بعملية العوجا

03 يونيو 2023 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يكشف هوية جندي قتيل بعملية العوجا

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية مجند قتل بعملية إطلاق نار على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشر جيش الاحتلال صورة للجندي القتيل بعملية إطلاق النار، مشيرًا أنه المجند أوهاد دهان (20 عامًا) يخدم في كتيبة الفهد، وهو من سكان مستوطنة "أوفاكيم".

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

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وقال جيش الاحتلال: "إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل الى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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