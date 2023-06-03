"عواودة": رباط الفلسطينيين ودفاعهم عن الأقصى سيفشل مخططات التقسيم

قالت الناشطة انتصار عواودة، إن المسجد الأقصى لن يهوّد ولن يقسم زمانيا ولا مكانيا وستفشل كل محاولات المستوطنين الهادفة لتقسيمه.

وأكدت عواودة أن أهلنا في الداخل المحتل وفي القدس يداومون على الرباط في المسجد الأقصى ويعرفون واجبهم جيدا وينوبون عن أمة الإسلام كافة في الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يقدمون أرواحهم وأوقاتهم ومالهم في سبيل ملء المسجد الأقصى بالمصلين والمرابطين للحيلولة دون دخول المستوطنين الجبناء الذين يدخلون بحماية شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح.

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وشددت على أن المسجد الأقصى عقيدة وتاريخ لا يمكن للمسلم الفلسطيني أن ينسى هذا الحق الديني أو التاريخي في مدينة القدس.

وشهد عام 2023 استمراراً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، في تأكيد واضح على إجرامه ومواصلة مخططات التهويد والاستيطان بحق المدينة المقدسة.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (2209) انتهاكات للاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أدت إلى استشهاد (8) مقدسيين، وإصابة (632) آخرين.

وبلغ عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى خلال العام الجاري (47) مبعداً، جلهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.

المصدر / حرية نيوز