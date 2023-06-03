ربحي شتيوي يتلقى 6 عروض بعد حصوله على الاستغناء

غزة/ وائل الحلبي:

تلقى ربحي شتيوي لاعب فريق غزة الرياضي العديد من العروض للعب في أحد أندية الدوري الممتاز بغزة، بعد وقت قصير من حصوله على ورقة الاستغناء الخاصة به من غزة الرياضي مقابل دفع مبلغ مالي.

ووافق غزة الرياضي على طلب قائده شتيوي للرحيل عن الفريق مقابل مبلغ 15 ألف دولار أمريكي، حيث دفع اللاعب 14 ألف إلى جانب ألف دولار من مستحقاته لدى النادي، ليرحل اللاعب الشاب عن صفوف العميد الذي بدأ مسيرته فيه قبل أربعة مواسم.

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وانهالت الاتصالات على شتيوي من جانب العديد من الأندية التي أبدت رغبة قوية في التعاقد معه نظرا للخبرة والموهبة الكبيرة التي يملكها اللاعب، إلا أنه لم يعطي أي رد لأي من الأندية الـ6 التي تواصلت معه بشكل رسمي، خاصة وأنه لديه اتفاق مع مركز بلاطة للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وقدم بلاطة طلبا للحصول على تصريح دخول شتيوي برفقة لاعبين أخرين للانتقال إلى صفوف الجدعان في الموسم المقبل، لكن في حال عدم إصدار التصاريح سيواصل اللاعبين مشوارهم مع أنديتهم في غزة.

ويعد شتيوي أحد أبرز المواهب التي ظهرت في كرة القدم الغزية منذ أربعة مواسم وتلقى العديد من العروض للعب في دوري المحترفين أو في الدوري الممتاز بغزة، إلا أن العميد رفض التخلي عنه قبل أن يتم الموافقة بعد قيام اللاعب بدفع مبلغ مالي تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المصدر / فلسطين أون لاين