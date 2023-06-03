فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال يضرب خليج عدن بقوة 5.9 درجات

جيش الاحتلال يكشف هوية مجندة قتيلة بعملية العوجا

"بكيرات": المرابطون رأس الحربة في مواجهة مخططات تقسيم الأقصى

أول تعليق مصري على مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين عند معبر العوجا

حماس تستنكر توقيع الأونروا "اتفاق الإطار" مع الحكومة الأمريكية

"العلاقات الدولية" يستنكر تجديد اتفاقية الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة

الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأحد 4 يونيو 2023

31 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية بينهم 7 من طلبة الجامعات

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بإطلاق نار عند الحدود مع مصر

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة صعب وخطير

زلزال يضرب خليج عدن بقوة 5.9 درجات

03 يونيو 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
...

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت، بأن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة خليج عدن.

وأوضحت الهيئة الأمريكية، في بيان، أن "الزلزال وقع في الساعة 10:17 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (07:17 ت.غ) على عمق 10 كلم".

اقرأ أيضا: ثقب في قاع المحيط يهدد بزلزال مدمر.. وخبير يوضح طبيعة الخطر

من جانبه، قال محافظ عدن أحمد حامد لملس، إن "المحافظة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي وقعت صباح السبت في خليج عدن"، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف أنه "وجه كافة الأجهزة الأمنية والحكومية في المحافظة بالاستعداد والتجهيز تحسبا لأي طارئ في المستقبل".

اقرأ أيضا: هجرة ونزوح وزلزال.. اللاجئون الفلسطينيون بسوريا عاشوا 3 نكبات

المصدر / الأناضول
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#اليمن #زلزال #الخليج العربي #زلازل #خليج عدن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة