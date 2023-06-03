زلزال يضرب خليج عدن بقوة 5.9 درجات

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت، بأن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة خليج عدن.

وأوضحت الهيئة الأمريكية، في بيان، أن "الزلزال وقع في الساعة 10:17 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (07:17 ت.غ) على عمق 10 كلم".

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من جانبه، قال محافظ عدن أحمد حامد لملس، إن "المحافظة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي وقعت صباح السبت في خليج عدن"، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف أنه "وجه كافة الأجهزة الأمنية والحكومية في المحافظة بالاستعداد والتجهيز تحسبا لأي طارئ في المستقبل".

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المصدر / الأناضول