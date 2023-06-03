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بالصور جيش الاحتلال يكشف هوية مجندة قتيلة بعملية العوجا

03 يونيو 2023 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية مجندة قتلت بعملية إطلاق نار على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشر جيش الاحتلال صورة للجندي القتيلة بعملية إطلاق النار، مشيرًا أنها المجندة ليا بن نون (19 عاما) من سكان مستوطنة "ريشون لتسيون".

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال جيش الاحتلال: "إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل الى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

اقرأ أيضا: أول تعليق مصري على مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين عند معبر العوجا

المصدر / فلسطين أون لاين
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