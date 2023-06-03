فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بكيرات": المرابطون رأس الحربة في مواجهة مخططات تقسيم الأقصى

أول تعليق مصري على مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين عند معبر العوجا

حماس تستنكر توقيع الأونروا "اتفاق الإطار" مع الحكومة الأمريكية

"العلاقات الدولية" يستنكر تجديد اتفاقية الإطار بين "الأونروا" والولايات المتحدة

الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأحد 4 يونيو 2023

31 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية بينهم 7 من طلبة الجامعات

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بإطلاق نار عند الحدود مع مصر

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة صعب وخطير

شرعنة بؤر استيطانية بمسافر يطا.. كابوس التهجير يلاحق الأهالي

كيف تختار نظارة شمسية صحية؟ وما دلالات الألوان؟

"بكيرات": المرابطون رأس الحربة في مواجهة مخططات تقسيم الأقصى

03 يونيو 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
...

أكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، أن المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، يملثون رأس الحرة في مواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين لتقسيم المسجد وفرض وقائع تهويدية جديدة.

وقال بكيرات إن "الأقصى لن يقسم رغم كل التحريض الذي تشنه حكومة الاحتلال، من أجل تقسيم المسجد المبارك مكانياً وزمانياً".

وذكر أن "المسجد الأقصى لن يقسم ما دام هناك أمة لا يمكن لها أن تترك الأقصى وحيداً، ورأس الحربة في هذه الأمة هم الذين يرابطون في المسجد المبارك".

وبيّن أن الاحتلال يحاول تقسيم الأقصى زمانياً من خلال باب المغاربة، ومكانياً  من خلال باب الرحمة والجهة الشرقية.

وشهد عام 2023 استمراراً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، في تأكيد واضح على إجرامه ومواصلة مخططات التهويد والاستيطان بحق المدينة المقدسة.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (2209) انتهاكات للاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أدت إلى استشهاد (8) مقدسيين، وإصابة (632) آخرين.

وبلغ عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى خلال العام الجاري (47) مبعداً، جلهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.

المصدر / حرية نيوز
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المسجد الأقصى #القدس #تهويد القدس #ناجح بكيرات #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة