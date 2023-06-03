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أول تعليق مصري على مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين عند معبر العوجا

03 يونيو 2023 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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قال متحدث عسكري مصري إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار أثناء مطاردته مهربي مخدرات ما أدى إلى مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيان قال المتحدث: "فجر اليوم قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال جيش الاحتلال: "إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر والأراضي المحتلة المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري".

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل الى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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