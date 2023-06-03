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هيئة المعابر: 13672 مغادراً و11886 وافدًا عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

03 يونيو 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 مايو - 2 يونيو 2023).

وأوضحت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 13672 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11886 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزَّعوا إلى 13509 مواطنين و111 أجنبيًا، و52 من فلسطينيي الداخل، وتوزّع الوافدين بين 11724 مواطناً، و134 أجنبياً، و22 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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