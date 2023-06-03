"الإعلامي الحكومي" يُعلن سلسلة إجراءات وتدابير خدماتية تُهم المواطنين

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، سلسلة إجراءات وتدابير خدماتية يهم عموم المواطنين.

في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة "صوت الأقصى"، استعرض جملة هذه التدابير، والتي بدأها بالإعلان عن "جهوزية كافة المؤسسات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والداخلية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة".

كما أعلن عن تجهيز قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة بعد تطويره وسيتم فتحه خلال أيام.

وفي السياق، أعلن معروف عن حصول الموافقة على رؤيا قدمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير خدمات ومرافق شارع صلاح الدين وشارع الرشيد من صيانة وترميم.

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ومن بين التدابير الحكومية أيضاً، أعلن معروف عن تخصيص قطعة أرض في منطقة المشتل بمدينة غزة لوكالة الغوث لأنشاء مدرسة تعليمية في المنطقة.

وأشار إلى تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خطة عمل لمواجهة قرارات توقف برامج الأغذية العالمي، من تقديم بعض الخدمات للأسر الفقيرة والتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح تأثيرها عليهم.

وختم حديثه بالإفصاح عن "تقديم مذكرة إفراج لبعض النزلاء لوزارة العدل نظرا لحسن السير والسلوك وبالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين