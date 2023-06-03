جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين بإطلاق نار عند الحدود مع مصر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده ومسلح خلال تبادل لإطلاق النار وقع اليوم السبت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، في حين تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل شرطي مصري.

وقال الجيش، "إن تبادل إطلاق النار وقع صباح اليوم ثم تجدد ظهرا ليعلن بعد ذلك أنه قتل المسلح الذي أطلق النار على قواته بالقرب من نقطة الحدود بين مصر وإسرائيل المتاخمة لمعبر نيتسانا (العوجا) التجاري.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الاشتباك، كما وصل الى المكان ضباط كبار يشرفون على عمليات التمشيط في المنطقة.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مروحيات قتالية للجيش الإسرائيلي توجهت للمنطقة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن "حادثا أمنيا" استثنائي وخطير وقع عند الحدود مع مصر، مشيرا إلى أنه يحقق في الملابسات.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش أن قوات الأمن اشتبكت صباح اليوم مع مهربين عند الحدود المصرية، ونقلت عن مصادر عسكرية أنه تم إرسال قوات أمنية لموقع الحادث لإجراء عمليات تمشيط.

وقبل الإعلان عن مقتل الجنديين والمسلح، فرض جيش الاحتلال حظرا على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني على الحدود.

المصدر / فلسطين أون لاين