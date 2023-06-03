الاحتلال يواصل حصار قرية المغيّر شرق رام الله

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق مدخلَي قرية المغير الرئيسين، شرق رام الله بالضفة المحتلة، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتغلق قوات الاحتلال المدخلين الرئيسين للقرية، ما يتسبَّب بأزمة سير خانقة، وإعاقة لحياة المواطنين، إلى جانب منع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من القرية.

ويدفع حصار الاحتلال لقرية المغير، سكانها إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

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يُذكر أن قوات الاحتلال سلَّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارًا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري، كما سلَّمت المواطن رزق أبو نعيم، إخطارًا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين