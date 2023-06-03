الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردًا نسبيًا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الاثنين

الاثنين: يكون الجو صافيًا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين