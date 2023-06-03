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وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه للسعودية الأسبوع المقبل

03 يونيو 2023 . الساعة 04:51 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.

وأضافت في بيان رسمي لها، أن بلينكن سيزور المملكة، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، لمناقشة التعاون الاستراتيجي في القضايا العالمية والإقليمية.

وذكر البيان، أن بلينكين "سيجتمع خلال تلك الفترة مع المسؤولين السعوديين، لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي، في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه "في 7 يونيو، سيشارك بلينكين في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيناقش التعاون المتزايد مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد، والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي".

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، بعدما أعربت المملكة والولايات المتحدة، الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار وإعلان جدة، من جانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

المصدر / وكالات
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