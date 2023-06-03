حرائق كبيرة وانقطاعات واسعة للكهرباء داخل (إسرائيل)

نشب نحو 300 حريق داخل دولة الاحتلال، الجمعة، وشهدت بلدات ومدن عدّة انقطاعات للكهرباء، إثر الضغط غير المعتاد، بسبب درجات الحرارة الخماسينيّة. وفي وقت لاحق وبعد مرور نحو 12 ساعة، أعلنت الجهات المعنية إخماد كافة الحرائق وعودة التيار الكهرباء تدريجيًا بعد انقطاعه لساعات في مناطق مختلفة.

وأفادت ما يسمى بسلطة الإطفاء في دولة الاحتلال بأنه بحلول الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم؛ اندلع نحو 220 حريقا في مناطق مفتوحة في جميع أنحاء (إسرائيل)، بدون وقوع إصابات.

وسُجِّلت درجات حرارة قياسية في عدة بلدات، وطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة، التي تجاوزت معدلها العامّ، بعدة درجات مئوية.

بينما تعمل عشرات فرق الإطفاء لإخماد النيران، بمساعدة 14 طائرة إطفاء على الأقلّ.

وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب وتسببت الحرائق بوقوع أضرار مادية، واشتعلت النيران فى أحد المنازل جنوبا، إضافة إلى عدد من السيارات.

وفي الوقت ذاته، تسبّب الحمل الهائل على التيار الكهربائي، بانقطاع الكهرباء في أنحاء دولة الاحتلال، إذ عمدت الشركة التي تدير نظام الكهرباء، إلى قطع التيار الكهربائي في عدة أماكن؛ بسبب الطقس القاسي.

وأوضحت أنها ترى أن نقص الكهرباء، يعود إلى حالة الطقس، وارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر، وصعوبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى أن هناك عدة أعطال في محطات توليد الكهرباء، بحسب المصادر العبرية.

المصدر / وكالات