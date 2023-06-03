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بكيرات: لن يستطيع الاحتلال تقسيم الأقصى ما دام هناك رباط

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بكيرات: لن يستطيع الاحتلال تقسيم الأقصى ما دام هناك رباط

03 يونيو 2023 . الساعة 00:52 بتوقيت القدس
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الشيخ ناجح بكيرات

قال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن المسجد الأقصى لن يقسم ما دام هناك رباط وأمة لا يمكن أن تتركه وحيدا.

وأضاف: "لن يقسم الأقصى رغم كل التحريض الذي تشنه حكومة الاحتلال من أجل تقسيم المسجد الأقصى مكانا وزمانا.

وأكد أن الاحتلال يحاول تقسيم الأقصى زمانا من خلال باب المغاربة، ومكانا من خلال باب الرحمة والجهة الشرقية.

وأشار إلى أن لن يقسم ما دام هناك أمة لا يمكن لها أن تترك الأقصى وحيدا ورأس الحربة في هذه الأمة هم الذين يرابطون في المسجد الأقصى.

وتابع: "ما دام هناك رباط وثقة فإننا سنبقى على العهد أوفياء ولن يقسم المسجد الأقصى".

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم أجواء الحرارة الشديدة، وتشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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