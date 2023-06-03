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"أونروا" تحذر من خطر انهيارها بسبب الازمة المالية

03 يونيو 2023 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قال مفوض عام الأونروا "فيليب لازاريني" إن مدارس وكالة الغوث المراكز الصحية التابعة للوكالة مهددة بالإغلاق في شهر أيلول المقبل.

وحذر من الإخفاق في جمع الأموال اللازمة للوكالة، والآثار الإنسانية والسياسية الهائلة على المنطقة وخارجها قائلا:" لا أملك الأموال اللازمة لإبقاء مدارسنا ومراكزنا الصحية وغيرها من الخدمات قيد التشغيل اعتبارا من أيلول".

وتابع: "أدرك تماما أنكم سئمتم من الاستماع عاما بعد عام إلى الأزمة المالية لأونروا، ويعتقد الكثيرون منكم بطريقة ما أنه يمكننا الاستمرار في التدبر والخروج من الأزمة، وتعتقد مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين ذلك أيضا، لكن الأزمة حقيقية".

ورأى لازاريني أن أكبر تهديد وجودي للوكالة الآن هو الاستمرار في إنكار شدة الأزمة التي تحاصرها، والاعتقاد أن الوضع الراهن لا يزال فعالا، وسيؤدي ذلك حتما إلى الانهيار الداخلي لأونروا".

وأضاف: لا يشكل سد فجوة التمويل اليوم شيئا على المجتمع الدولي بالمقارنة مع ما قد يكلفه إذا انهارت الوكالة في الأشهر المقبلة".

وأوضح لازاريني أن البرنامج التعليمي للوكالة غير مؤهل للاستجابة بفعالية لخسائر التعلم الناجمة عن جائحة كورونا بسبب نقص الاستثمار، كما بدأ النظام الصحي الممتاز، الذي وصل لمعايير التطعيم الشامل، في الانخفاض دون معايير منظمة الصحة العالمية في بعض المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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