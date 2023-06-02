اتهام رسمي من الاتحاد الأوروبي لمورينيو

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الجمعة إجراءات تأديبية بحق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي لاستخدامه لغة مسيئة وإهانة حكم المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد إشبيلية الإسباني.

وفي مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء المباراة النهائية التي خسرها روما بركلات الترجيح الأربعاء (1-4 بعد التعادل 1-1)، توجه الفني البرتغالي مراراً وتكراراً بكلمات نابية للحكم الإنكليزي أنتوني تايلور واصفاً إياه بـ "العار".

كما سيتم توجيه اتهامات لنادي العاصمة الإيطالية بعد أن ألقى أنصاره عبوات وأشعلوا ألعاباً نارية وتسببوا في اضطرابات للجماهير. واتهم إشبيلية بارتكاب مخالفات مماثلة.

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعباً، 7 منهم من روما، فيما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

تم استهداف الحكم الإنكليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست. وقالت هيئة الحكام "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

وضمن السياق ذاته، قال متحدث باسم "ويفا" لوكالة فرانس برس أن الاتحاد القاري "يُدين بشدة السلوك العنيف" تجاه تايلور وعائلته وينوي "تقييم هذه الحوادث بعناية" لتعزيز أمن الإداريين لديه في المستقبل "بالتعاون الوثيق مع الشرطة المحلية وأمن المطارات".

وأضاف "مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتقوّض روح اللعب النظيف والاحترام التي يدعمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" مشدداً على أن "الحكام يلعبون دوراً حاسماً في ضمان نزاهة وعدالة اللعبة، كما أن سلامتهم وأمنهم هما في غاية الأهمية".

المصدر / فلسطين اونلاين