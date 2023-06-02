50 قتيلا و300 جريح جراء تصادم 3 قطارات شرقي الهند

قال مسؤولون ووسائل إعلام بالهند، إن 50 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين في حادث تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرقي البلاد.

ووقع الحادث في منطقة بالاسور بأوديشا مساء الجمعة، بحسب المسؤولين المحليين.

وأكدت وكالة أنباء "برس ترست" المحلية أن 50 شخصا لقوا حتفهم في الحادث.

وقال سودهانشو سارانجي، المدير العام لإدارة خدمات الإطفاء في أوديشا، للأناضول، إن "عدد وفيات الحادث قد يتجاوز مئة".

وعقب الحادث، صرح كبير أمناء أوديشا براديب جينا للصحفيين، أنه "تم إدخال ما بين 300 و400 جريح إلى عدة مستشفيات".

وأضاف أنه ما بين 500 و600 من عمال الإنقاذ يقومون بعملية الإنقاذ في موقع الحادث.

المصدر / الأناضول