ميلان يعلن تمديد عقد نجمه البرتعالي لياو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تجديد عقده جناحه الدولي البرتغالي الشاب، رافاييل لياو، لمدة 5 مواسم قادمة، ليقطع الروسونيري الطريق على المهتمين باللاعب.



وقال ميلان في بيان نشره على موقعه الرسمي على الانترنت: "النادي يعلن أن رافاييل ألكسندر دي كونسيساو لياو جدد عقده مع الفريق حتى يونيو/حزيران 2028.



وانضم لياو، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي عام 2019 ووقع حينذاك عقدا لمدة 4 أعوام مع الفريق حتى يونيو/حزيران 2024.



ومنذ انضمامه إلى ميلان شارك لياو في 162 مباراة بجميع المسابقات بقميص الفريق اللومباردي واستطاع خلالها تسجيل 41 هدفاً ومنح 29 تمريرة حاسمة.



ولعب لياو دورًا رئيسيًا في فوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها النادي لقب السكوديتو منذ 2011، كما ساعد الفريق في الوصول إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وارتبط لياو بالانتقال إلى العديد من الأندية في الميركاتو الصيفي القادم، حيث أكدت تقارير صحفية رغبة أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأرسنال في ضمه، قبل أن يقطع ميلان الطريق على الجميع بالتجديد له.

المصدر / فلسطين اونلاين