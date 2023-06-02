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أدت لمقتل مستوطنين وإصابة 5 آخرين

242 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال الأسبوع الماضي

02 يونيو 2023 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، في الفترة الواقعة ما بين 26-05-2023 حتى 01-06-2023، حيث تم تسجيل242 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، استشهاد فلسطينيين اثنين، ومقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة 5 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية 31 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، وحرق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، بالإضافة إلى
تحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية.

وفجر المقاومون 9 عبوات ناسفة، وأحرقوا 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى المواطنون لـ 32 محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

وكما شهدت الضفة اندلاع 87 نقطة مواجهة، إلى جانب 4 مظاهرات، و62 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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