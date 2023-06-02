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5 لاعبين يغادرون غزة يوم الأحد

02 يونيو 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يغادر 5 لاعبين من غزة يوم الأحد متوجهين إلى السعودية للحاق بوفد منتخب كرة القدم بالصالات، الذي سيشارك في بطولة كأس العرب، التي تقام في الفترة من 6/6 وحتى 16/6.

وكان الجهاز الفني اختار 5 لاعبين من غزة للمشاركة في البطولة هم جلال أبو يوسف، عماد فحجان، موسى حرارة، علي الحواجري، عبد الرحمن النبريص، حيث سيغادر اللاعبين رفقة إياد دويمة مدرب الحراس وإسماعيل الهرش معالج المنتخب.

وفي نفس السياق أنهى منتخب الصالات معسكره التدريبي الذي أقيم في لبنان والذي شهد لقاء ودي أمام قدامى المنتخب اللبناني والذي انتهى بفوز كبير لفدائي الصالات بنتيجة 10-3، حيث سعى المدير الفني للمنتخب لمنح فرصة المشاركة للاعبين المتواجدين في المعسكر للوقوف على مستوى اللاعبين.

وتضم قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب 15 لاعبا من غزة والضفة الغربية ولبنان وهم : أدهم خويلد، رشيد شواهنة، أوس شحادة، عدنان سويلم، أحمد مصرية، غسان سرية، محمد غندور، محمد حبوس، أحمد دهشي، إبراهيم جبارة، جلال أبو يوسف، عماد فحجان، موسى حرارة، علي الحواجري، عبد الرحمن النبريص. 

ويتكون الطاقم الفني والإداري من حسام الحسيني رئيس الوفد، شامل الداغستاني المدير الفني، أسامة شلبي المدرب المساعد، إياد دويمة مدرب حراس المرمى، محمود الحاج معد بدني، إسماعيل الهرش معالج.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة من البطولة، حيث يفتتح مشواره بملاقاة منتخب العراق يوم 7/6، ويلتقي بعدها بمنتخب موريتانيا يوم 9/6، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 11/6.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمهم على ثلاثة مجموعات ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة لنصف النهائي، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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