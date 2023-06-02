"الوحدات" يتجاوز "المكبر" ويتوّج بلقب بطولة "القدس والكرامة"

غزة/ وائل الحلبي:

حافظ الوحدات الأردني على لقب بطولة القدس والكرامة للمرة الثانية على التوالي، بفوزه الصعب على جبل المكبر بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

ونجح الوحدات من خطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في الوقت الذي كان يتحضر فيه الفريقين لركلات الترجيح، لينجح دانيال عفانة في اقتناص الهدف الثاني ويقود الضيوف لتكرار فوزهم على المكبر.

المباراة بدأت وسط حالة من الهدوء والحذر من جانب الفريقين، قبل أن يفرض الوحدات أفضلية نسبية في وسط الميدان دون ظهور الخطورة على مرمى الفريقين، في ظل التكتل الدفاعي للاعبي المكبر وإغلاق المساحات أمام مهاجمي الوحدات.

المكبر نجح في مجاراة الوحدات وحاول الانطلاق بالكرة لبناء الهجمات قبل أن ينجح في التقدم من خلال ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد لمس الكرة ليد دانيال عفانة، ليترجمها محمد يامين إلى هدف التقدم للمكبر (41)، لينتهي الشوط الأول بتقدم نسور الجبل بهدف دون رد للوحدات.

بداية الشوط الثاني جاءت قوية من جانب الوحدات كما كان متوقعا، وتمكن من تعديل النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة هاني عبد الله لنجم الوحدات فراس شلباية داخل الصندوق، ويتمكن محمود شوكت من وضع الكرة في شباك الحارس رامي حمادة (50).

المكبر حاول تدارك الموقف والعودة للتقدم بالنتيجة، وسدد سامح مراعبة كرة قوية من خارج الصندوق مرت بجانب القائم، وعاد نفس اللاعب وأرسل كرة لشهاب القنبر الذي لم يتعامل معها بالشكل المطلوب ليمسك بها الحارس أحمد عبد الستار، وسدد مراعبة مرة أخرى لتمر فوق مرمى الوحدات.

حاول الوحدات الرد على تلك المحاولات إلا أنه واجه صعوبة في اختراق دفاعات المكبر، وأرسل شلباية كرة طولية إلى زيد القنبر الذي سددها بعيدة عن مرمى فريقه السابق، قبل أن يخطف زميله دانيال عفانة هدف الفوز مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من فراس شلباية، ليحولها عفانة قوية في شباك رامي حمادة (89).

المكبر لم يستسلم وسعى لاستغلال الوقت المتبقي من أجل تعديل النتيجة ولاحت الفرصة أمام حمادة مراعبة الذي أطاح بالكرة خارج إطار المرمى، ليتمكن الوحدات من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويكرر سيناريو نهائي النسخة الأولى من البطولة الذي فاز فيه على المكبر.















المصدر / فلسطين أون لاين