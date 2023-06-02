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بجهد أبناء شعبنا ورباطهم

"زعارير": كل محاولات الاحتلال لتقسيم الأقصى ستبوء بالفشل

02 يونيو 2023 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال النائب باسم زعارير إن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي من أجل اقتحام الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ستبوء بالفشل بجهد أبناء شعبنا ورباطهم وإرادتهم القوية.

وأكد زعارير أن شعبنا سيدحر الاحتلال عاجلا أو آجلا، فشعبنا لديه الاستعداد والقدرة الكافية لتقديم كل ما يلزم للمسجد الأقصى حتى يبقى مسجدا إسلاميا خالصا.

وأضاف: "لا حق لليهود في المسجد الأقصى ولن يقسم ما دام في شعبنا عرق ينبض وما دام الشباب الأبطال يتجاوزون الحواجز للرباط في الأقصى". 

وأكد أن شعبنا يعلم أن كل محاولات الاحتلال سواء بتنظيم المسيرات أو الاقتحامات المستمرة التي تغطى بحماية من الجيش والشرطة الإسرائيلية تأتي في سياق شرعنة السيطرة على الأقصى.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم أجواء الحرارة  الشديدة، وتشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

 وقالت مصادر مقدسية إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

 وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

المصدر / حرية نيوز
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