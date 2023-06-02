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موعد مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان في اليابان

02 يونيو 2023 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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موعد مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان في اليابان

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي، في مباراة ودية سيكون مسرحها مدينة أوساكا اليابانية في 25 تموز/يوليو المقبل، ضمن جولة آسيوية.

وكتب النصر في حسابه الرسمي على موقع انستغرام "هذا الصيف، النصر يطلّ في اليابان، كونوا مستعدين".

وحلّ النصر وصيفاً للاتحاد في الدوري المحلي، دون أن يحرز أي لقب في الموسم الأول لرونالدو (38 عاماً) بعد قدومه بصفقة خيالية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتتضمن جولة فريق العاصمة الفرنسية مواجهتين أخريين ضد سيريزو اوساكا في 28 تموز/يوليو في أوساكا ايضا ثم إنتر الايطالي في الاول من اب/اغسطس على الملعب الوطني في طوكيو.

وخاض سان جرمان ثلاث مباريات ودية العام الماضي في مواجهة أندية محلية أمام مدرجات ممتلئة، حتى الحصص التدريبية للفريق الفرنسي كانت مكتظة بالجماهير.

ولن يواجه رونالدو منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأن الأخير يتجه لترك سان جرمان في نهاية الموسم الحالي، علما بأن بطل العالم لم يُروّج لاسمه في الحملة الدعائية للجولة الآسيوية.

وأعلنت أندية مانشستر سيتي الإنكليزي، بايرن ميونيخ الألماني وسلتيك الاسكتلندي عن قيامها بجولة في اليابان خلال الصيف أيضاً.

وكان سان جرمان توج بطلا للدوري الفرنسي الاسبوع الماضي اثر تعادله مع ستراسبورغ 1-1، لينفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري المحلي والذي كان يتقاسمه مع سانت اتيان.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#باريس سان جرمان #النصر

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