الاحتلال يجبر فلسطينيًا على هدم منزله بالقدس المحتلة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيا على هدم منزله في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن "بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي إبراهيم أبو طير على هدم منزله ذاتيا، علما أنه يأويه وعائلته منذ 15 عاما".

ويضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل.

وكانت محافظة القدس، قد وثقت في تقريرها لشهر أيار/ مايو الماضي، "إخطار سلطات الاحتلال 6 منشآت ومنازل، في بلدة قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، واستيلائها على أراضٍ تعود لمقدسيين، وأصدرت قرارا بالاستيلاء على 200 دونم من الأراضي المقدسية في محيط بلدة حزما، لتوسعة مستوطنة "بيزغات زئيف"، وإقامة حديقة توراتية مركزية".

المصدر / فلسطين أون لاين