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"حماس" تنعى المناضل محمود العجرمي

02 يونيو 2023 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المناضل الوطني الدبلوماسي والأكاديمي د.محمود العجرمي الذي وافته المنية اليوم الجمعة 2/6/2023 بعد رحلة حافلة بالعطاء والعمل لشعبه وقضيته تنقل فيها بين الشتات والوطن مقاوما ودبلوماسيا وأكاديميا.

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة، إن المناضل الراحل التحق في صفوف الثورة الفلسطينية منذ ريعان شبابه والتحق بالسلك الدبلوماسي سفيرا لفلسطين فمساعدا لوزير الخارجية، كما عمل في السلك الأكاديمي في العديد من الجامعات الفلسطينية، وإلى جانب ذلك كان صوتا حرا صادحا مدافعا عن شعبه وقضيته في المنابر الإعلامية المختلفة.

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وأرسلت الحركة بخالص العزاء إلى ذويه وعائلته وآل العجرمي الكرام في الوطن والشتات، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته وفضله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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