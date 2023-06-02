بالأسماء .. 9 لاعبين جُدد يدعمون كتيبة نسور خانيونس

غزة / مؤمن الكحلوت:

اختتم نادي خدمات خانيونس صفقاته لخوض غمار منافسات بطولتي الكأس ودوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

ويتطلع النادي للمنافسة بقوة في بطولة الدوري، وخطف بطاقة احدى بطاقتي الصعود للدرجة الممتازة، والوصول لأدوار متقدمة في بطولة الكأس.

وتعاقد النادي مع تسعة لاعبين لتدعيم صفوفه في عدة مراكز مختلفة، وهم (عبد الباري بدوان، أنور عمران، رمضان شبير، وأحمد العمواسي، ومحمد أبو سبلة، وعدنان الفرا، وأنس الحاج، ومحمود قشطة، وعبد اللطيف عليان) وذلك بناء على توصية المدرب عبدالله محمود.

وتشكل الجهاز الفني من الكابتن عبدالله محمود مدرباً، ومحمد النجار مساعداً، وعماد أبو عبيدة مدرباً لحراس المرمى، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق فترة الإعداد منتصف الشهر الحالي للمنافسة بقوة الموسم القادم.

ونافس فريق خدمات خانيونس بقوة للصعود للدرجة الممتازة الموسم الماضي، وتصدر مرحلة الذهاب، لكن تراجعت نتائج الفريق في مرحلة الإياب بشكل مفاجئ، وتناوب على قيادة الفريق أكثر من مدرب، ولم يتمكن من تحقيق أي فوز.