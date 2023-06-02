إلى متى تستمر الأجواء الحارة اللاهبة؟

سادت اليوم الجمعة أجواء شديد الحرارة، وارتفعت درجة الحرارة عن المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، وفي المناطق الغويرة كسرت الحرارة حاجز 44 مئوية مع أجواء لاهبة، وتوقعات بأن تنخفض ليلاً مع بقائها مرتفعة.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "درجات الحرارة اليوم وصلت لـ46.7 مئوية في الأغوار الجنوبية، وكثير من المناطق السهلية والساحلية سجلت نحو 42 درجة، وفي القدس والجبال وصلت لـ 36 درجة".

والسبت يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حاراً وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، وليلاً يعتدل الطقس وتتراجع الموجة الحارة ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً خاصة في الجبال، وفق توقعات دائرة الأرصاد الجوية.

فيم يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد، لتصبح حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، ويسود خلال فترة الظهيرة جو حار نسبي، بينما تعتدل الأجواء مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.



والاثنين يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويبقى الجو صيفياً عادياً مثالياً مع جو حار نسبي فترة الظهيرة فقط، ومع المساء والليل تهب رياح ونسمات هواء عليلة ويسود جو منعش ولطيف جداً، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين