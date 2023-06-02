موعد قرار ميسي الأخير وترقب في برشلونة والهلال

مع اقتراب حقبة ليونيل ميسي في باريس سان جرمان الفرنسي من نهايتها، سيكشف المهاجم الأرجنتيني قريباً عن مستقبله، لكن يبدو أن آمال العودة الرومانسية إلى برشلونة بدأت بالتلاشي.

ميسي الذي سيبلغ السادسة والثلاثين من عمره في حزيران/يونيو الحالي، هو الهداف التاريخي لبرشلونة وأكبر أيقونات النادي الكاتالوني، اضطر إلى مغادرة "بلاوغرانا" باكياً مع انتهاء عقده في العام 2021، لعدم قدرة النادي على تحمل تكاليف الاحتفاظ به.

كان المدرب تشافي هيرنانديس يضغط بشدة من أجل عودة بطل العالم، لكن معسكر ميسي أبلغ وسائل الإعلام الإسبانية بعدم تلقيه أي عرض من برشلونة حتى الآن.

قال تشافي لصحيفة "دياريو سبورت" إنه "بالنسبة لي فلا شك في أنه إذا عاد ميسي سوف يساعدنا على المستوى الكروي، وهذا ما أخبرته للرئيس".

ينتظر برشلونة موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى المالية قبل الإنفاق في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في نيسان/أبريل إنه "في الوقت الحالي يبدو من الصعب على ميسي العودة إلى برشلونة. برشلونة ليس مثل باريس سان جرمان الذي لديه صنبور وقود ومال لدفع راتب كبير".

ولا تتيح قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني حالياً لبرشلونة بإنفاق أكثر من 40 في المئة من أي مدّخرات حقّقها من خلال تخفيض الرواتب أو مبيعات اللاعبين، بسبب خسائر النادي.

وحتى لو تمكنوا من توفير دخل جديد كاف للتخلص من قيود الدوري المالية، فإن ما يمكنهم تقديمه لميسي سيكون متواضعاً.

وعلى النقيض من ذلك، ففي أي مكان آخر، سيحصل ميسي على راتب ملكي يصل إلى مئات الملايين.

وقال مصدر مقرب من الصفقة لوكالة فرانس برس في أيار/مايو الماضي، إن "البرغوث" لديه اتفاق على الانتقال إلى الدوري السعودي، لينضم إلى غريمه السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المملكة الخليجية.

المصدر / فلسطين اونلاين