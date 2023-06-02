بالأسماء .. الزيتون يدعم صفوفه بـ 9 لاعبين

غزة / مؤمن الكحلوت:

واصل مجلس إدارة نادي الزيتون ترتيب أوراق فريق كرة القدم، لخوض غمار منافسات دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال.

ويتطلع النادي للمنافسة بقوة في المسابقة، وخطف بطاقة الصعود الوحيدة لدوري الأولى، التي هبط منها قبل 4 مواسم.

وتعاقد النادي مع تسعة لاعبين لتدعيم صفوفه، وهم (محمد الحمامي، ومنصور العجيلي، وماجد بريك، ومهدي حجازي، وأحمد أبو طبق، شعبان عفانة، وإبراهيم أبو زيد، وزياد أبو شرف، وأحمد أبو بلال)، وذلك بناء على توصية المدرب إسلام سلامة.

وسيعلن النادي عن الجهاز الفني بالكامل بقيادة سلامة، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق فترة الإعداد مبكرا للمنافسة بقوة الموسم القادم، بعدما تعهد مجلس الإدارة بتلاشي كل السلبيات في المواسم السابقة، وتحقيق حلم الصعود لحي الزيتون.

وتراجعت نتائج الزيتون في المواسم الأخيرة، وكاد أن يهبط لدوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، علما أن النادي كان أحد أندية دوري الدرجة الممتازة خلال حقبة التسعينات وبداية الألفية، وهبط لدوري الدرجة الأولى عام 2010، وعانى النادي من عدم الاستقرار الإداري حتى هبط لدوري الدرجة الأولى.