"العمل الحكومي" تنعى مساعد وزير الخارجية الأسبق

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي، الجمعة، القامة الوطنية والأكاديمية الدكتور محمود العجرمي "أبو دوري" مساعد وزير الخارجية الأسبق الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد حياة حافلة تنقل فيها بين محطات العمل الوطني والدبلوماسي والأكاديمي والإعلامي.

بروفايل: من هو الكاتب الراحل محمود العجرمي؟

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان نعي للفقيد، "لقد تميز الفقيد الراحل بمسيرته المهنية الغنية ومواقفه الوطنية المشهودة، وشكّل نموذجا للبذل والعطاء في خدمة شعبنا وقضيتنا، متنقلا بين ميادين الجهاد والمقاومة، وساحات العمل السياسي والدبلوماسي، وقاعات العطاء الأكاديمي، فنذر صوته وعلمه ووقته لفلسطين، ولم يتخلف عن أداء الواجب أو يقايض المبدأ لصالح المغنم الشخصي".

وأضاف "وإذ يتقدم رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، وكافة موظفي القطاع الحكومي بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل العجرمي الكرام بهذا المصاب؛ فإننا ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء".

ويعتبر الراحل العجرمي، أحد كتاب المقالات في صحيفة فلسطين اليومية، وقد نشر له آخر مقال في ذكرى نكبة فلسطين.