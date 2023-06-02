هل يتأجل رحيل بنزيما إلى السعودية؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، اتخذ قرارًا نهائيا بالبقاء في ريال مدريد إلى غاية يونيو 2024.



وأفادت الصحيفة بأن بنزيمة، البالغ من العمر 35 سنة، سيبقى في ريال مدريد لموسم آخر، وأن انتقاله إلى الدوري السعودي سيتأجل إلى ما بعد يونيو 2024.



وبحسب المصدر ذاته، فإن بنزيمة قرر مواصلة اللعب بقميص ريال مدريد، بعد اتفاقه مع النادي على تمديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي.



يُذكر أن تقارير إخبارية أشارت إلى إمكانية انتقال بنزيمة إلى الدوري السعودي، وتحديدًا إلى نادي اتحاد جدة، قبل أن يحسم اللاعب موقفه بالبقاء في ريال مدريد الموسم المقبل.



وكانت صحيفة "إلموندو" قد أشارت إلى أن الدوري السعودي قدم عرضا مغريا لبنزيمة يمتد لموسمين، تبلغ قيمته 400 مليون يورو.



وأضافت الصحيفة أن العرض السعودي لبنزيمة يتضمن تفاصيل معقدة حول الامتيازات المالية والحرية التي يمكن أن يتمتع بها النجم الفرنسي الموسم المقبل.



ومن بين الامتيازات، يمكن لبنزيمة أن يختار الانضمام إلى أي ناد في أي مدينة يختارها في السعودية، علاوة على ذلك، سيتم تزويده بأي كماليات يطلبها خلال فترة لعبه في المملكة العربية السعودية.



وتابعت "إلموندو" بأن قيمة عقد بنزيمة ستكون معفية من الضرائب، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق صوره بنسبة 100 بالمئة.

المصدر / وكالات