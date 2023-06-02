الكونجرس الأمريكي يوافق على تعليق سقف الدين ويتجنب التعثر في السداد

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو حزيران إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير كانون الثاني 2025.

المصدر / رويترز