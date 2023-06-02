البنتاجون يتعاقد مع ستارلينك لتوفير الاتصالات بالأقمار الصناعية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس في بيان إن ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس والتي تقدم خدمة الاتصالات بالأقمار الصناعية أصبحت تمتلك الآن عقدا من الوزارة لشراء خدمات أقمارها لمساعدة أوكرانيا.

وقال البيان "ما زلنا نعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء العالميين لضمان امتلاك أوكرانيا قدرات فعالة فيما يتعلق بالأقمار الصناعية والاتصالات، تمثل الاتصالات بالأقمار الصناعية جزءا حيويا من شبكة الاتصالات الأوكرانية بالكامل، وتتعاقد الإدارة مع ستارلينك لتوفير خدمات من هذا النوع".

وتستخدم القوات الأوكرانية خدمات ستارلينك في جهود مختلفة من بينها التواصل في ساحة القتال.

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وعن طريق التبرعات الخاصة وبموجب عقد منفصل مع وكالة أمريكية للمعونات الخارجية، تزود شركة سبيس إكس أوكرانيا وجيشها بخدمة إنترنت ستارلينك، وهي شبكة آخذة في التنامي تشمل أكثر من 4000 قمر صناعي في مدار قريب من كوكب الأرض وذلك منذ بداية الحرب في 2022.

ويأتي عقد البنتاجون بمثابة هبة لشركة سبيس إكس خاصة بعدما قال إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة، في أكتوبر تشرين الأول إن الشركة لا تستطيع تحمل تكلفة تزويد أوكرانيا بخدمات ستارلينك لأجل غير مسمى، مضيفا أن التكلفة في الشهر الواحد تقدر بقيمة 20 مليون دولار.

وحاولت روسيا قطع خدمات شبكة الإنترنت والتشويش عليها في أوكرانيا بما في ذلك محاولات لحظر خدمات ستارلينك بالمنطقة، ومع ذلك استطاعت سبيكس إكس التصدي لتلك المحاولات عن طريق تعزيز برمجيات خدماتها.

وأفادت بلومبرج في وقت سابق من يوم الخميس بأن البنتاجون لم يفصح عن شروط العقد "وذلك لأسباب أمنية تشغيلية والطبيعة الحساسة لهذه الأنظمة".

المصدر / رويترز