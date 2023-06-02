شاشة منحنية لعشاق الألعاب من "إم إس آي"

أطلقت شركة "إم إس آي" (MSI) شاشتها المنحنية MEG 342C الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشتها المنحنية MEG 342C الجديدة تعتمد على لوحة OLED قياس 34 بوصة وبنسبة باعية 21:9، وبدقة وضوح 3440 × 1440 بيكسل، بينما يبلغ قُطر الانحناء 1800 ملم.

وتمتاز الشاشة الجديدة بمعدل تحديث صورة يبلغ 175 هرتز، وزمن استجابة 0.1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بالكامل.

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ويمكن ضبط شاشة الألعاب الجديدة من حيث الارتفاع والميل مع إمكانية تركيبها في حامل VESA، كما أنها مزودة بشريط إضاءة RGB وميكروفون ومستشعر إضاءة.

وتشتمل الشاشة على منفذ Displayport ومنفذ HDMI ومنفذ USB Type C، بالإضافة إلى محور USB يشتمل على 4 منافذ USB 3.2 Gen 1 من النوع A.