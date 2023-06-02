إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمال نابلس.. وحماس تعقب

أصيب مستوطن صهيوني، فجر اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار بين مستوطنتي حومش وشافي شمرون شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المُحتلة.

وقال إعلام الاحتلال إن مستوطنا أصيب بجروح جراء إطلاق نار بين حومش وشافي شمرون، من جهة قرية دير شرف شمال غرب نابلس، وأن المنفذين انسحبوا من المكان.

وأفادت مصادر محلية بانتشار قوات الاحتلال في محيط بلدة دير شرف وأغلقت عدة حواجز مؤدية لمدينة نابلس بعد عملية إطلاق النار.

وفي أول تعقيب على العملية قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن عمليات إطلاق النار تتصاعد في كل أرجاء الضفة الغربية وآخرها قرب مستوطنة (حومش) غرب نابلس لتفاجئ الاحتلال من جديد وتربك حساباته وتفقده الأمن في ظل حالة الاستنفار المستمرة.