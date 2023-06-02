" سالم " يكشف عن خطة تطوير الكرة الشاطئية بـ3 نقاط

غزة/ فلسطين أون لاين :

قدم الكابتن سامي سالم مدرب منتخب كرة القدم الشاطئية خطته لاتحاد الكرة من أجل العمل على لتطوير اللعبة خلال الفترة القادمة.

وقال سالم، أن الخطة ترتكز على 3 نقاط، وهي (تنظيم دوري للشواطئ، وإقامة معسكرات وتجمعات دائمة المنتخب داخلياً وخارجياً، استمرار خوض اللقاءات الدولية والاحتكاك الدائم).

وأكد سالم، أنه مستمر في عملية الإحلال والتجديد لدماء المنتخب، مُشيراً إلى أنه في البطولة الأخيرة تم استدعاء لاعبين جدد ومستمرون في هذا الأمر خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف سالم، أن المنتخب ينتظره استحقاق جديد وهو بطولة الألعاب الآسيوية الشاطئية في إندونيسيا، وسيعمل المنتخب على الاستعداد لها بشكل جيد، لأنها بداية العودة القوية للقارة الصفراء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تجهيز أربعة ملاعب جديدة بالتعاون مع البلديات والمؤسسات، وذلك من أجل العمل على تطوير اللعبة وزيادة انتشارها.