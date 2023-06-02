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طرح قميص تدرب به مايكل جوردان بأولمبياد 1992 للبيع في مزاد

02 يونيو 2023 . الساعة 01:27 بتوقيت القدس
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طرح قميص تدرب به مايكل جوردان بأولمبياد 1992 للبيع في مزاد

يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992 للبيع في المزاد في لوس انجليس في يونيو حزيران في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 يونيو حزيران.

وقال كودي فريدريك مدير دار جوليانز إن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي.

ويطرح في المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في 1971 ومتعلقات لنجم كرة السلة الأمريكي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييجو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال.

المصدر / رويترز
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