راصد جوي: الحرارة تلامس الـ 40 غدًا الجمعة

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي بأن يزداد تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الخماسينية خلال يوم غدٍ الجمعة، ليكون الطقس مغبرًا بشكل متفاوت وأكثر حرارة بدرجات تلامس الـ40 في عدد من المحافظات.

فيم توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو شديد الحرارة وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، وفي المناطق الغويرة تكسر الحرارة حاجز 44 مئوية مع أجواء لاهبة، وليلاً تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة.

والسبت يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حاراً وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، وليلاً يعتدل الطقس وتتراجع الموجة الحارة ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً خاصة في الجبال.

فيم يطرأ اخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد، لتصبح حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام . ويسود خلال فترة الظهيرة جو حار نسبي، بينما تعتدل الأجواء مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين