المكبر والوحدات في نهائي القدس والكرامة للمرة الثانية

غزة/ وائل الحلبي:

يتجدد اللقاء بين جبل المكبر والوحدات في نهائي بطولة القدس والكرامة، والتي ستجمع الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني للمرة الثانية، بعد أن سبق لهم أن التقيا في النسخة الماضية من البطولة التي ينظمها الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم.

وتنطلق المباراة الساعة الـ6 من مساء الجمعة.

وتأهل الوحدات للنهائي على حساب غريمه الفيصلي بعد انسحاب الأخير من مباراة الفريقين في نصف النهائي، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة تخسير الفيصلي إداريا 3-0، وشهد اللقاء أحداث مؤسفة بعد اعتراض لاعبو الفيصلي على الحكم براء أبو عيشة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، ليقرر الفريق عدم إكمال المباراة والعودة إلى الأردن.

وجاء صعود المكبر إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بفوزه على جاره هلال القدس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ويتطلع المكبر للثأر من خسارته أمام الوحدات في نهائي العام الماضي والظفر باللقب، في ظل حالة التوهج التي مر بها الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه المخضرم سمير عيسى، مع وجود مجموعة من أبرز نجوم المنتخب الوطني في صفوف الفريق.

ويعول المكبر بدرجة كبيرة على حارسه المخضرم رامي حمادة إلى جانب المهاجم شهاب القنبر الذي سيكون أمام اختبار صعب عندما يلاقي فريقه السابق الذي لعب معه في مرحلة الإياب من الدوري الأردني بالموسم المنصرم، بالإضافة إلى محمد باسم ومحمد يامين وهاني عبد الله وغيرهم من اللاعبين.

سمير عيسى المدير الفني لنسور الجبل أكد في تصريحات صحفية على ثقته بقدرة فريقه على التتويج باللقب، رغم أن الوحدات يعد أكثر جاهزية بعدما لعب عدة مباريات في بطولة درع الاتحاد الأردني، إلا أن هذا الأمر لن يكون عائقا أمام مساعي الفريق للحصول على لقب جديد يضاف لانجازات المكبر تحت قيادة عيسى.

على الجانب الآخر فإن الوحدات يريد الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأن هذا الأمر سيعطي الفريق دفعة معنوية مع انطلاق الموسم الجديد في الأردن والذي يأمل فيه الأخضر لاستعادة لقب الدوري الغائب عنه في أخر موسمين.

ولعب الوحدات ثلاثة مباريات في بطولة الدرع تحت قيادة مدربه الجديد البوسني داركو، حيث تعادل في واحدة وفاز في مباراتين بالإضافة لفوزه الاخير على الفيصلي، ليحظى بثقة الجماهير التي تعلق عليه الكثير من الآمال في تصحيح أوضاع الفريق بالموسم الجديد.

ويضم الوحدات مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم الأردنية الذين سيكون لهم دور كبير في مواجهة المكبر، مثل محمود شوكت وأحمد سريوة ومهند أبو طه بالإضافة للمحترف الفلسطيني زيد القنبر.

المصدر / فلسطين أون لاين