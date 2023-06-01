"العمل الحكومي" تقرر صرف مكافآة التوجيهي للربع الثاني الأحد

قررت رئاسة متابعة العمل الحكومي مساء اليوم الخميس صرف كامل مبلغ الربع الثاني من مكافآت الثانوية العامة، وذلك يوم الأحد القادم عبر فروع البريد.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح مساء اليوم: "تقدر رئاسة متابعة العمل الحكومي جهود كوادرنا التعليمية، وتشيد بحرصهم الدائم وسعيهم الدؤوب لرفعة المسيرة التعليمية، ونسجل فخرنا واعتزازنا بما حققوه من إنجازات نوعية ومراتب متقدمة في محافل ومسابقات عربية ودولية".

وأضاف: "نحن على أعتاب الاستحقاق التعليمي الكبير ممثلا باختبارات الثانوية العامة، وتأكيدا على تقديرنا لدور كوادرنا التدريسية في إنجاح هذا الحدث الوطني، واستجابة لنقابة المعلمين، ومتابعة لجهود وزارة التربية والتعليم العالي بالخصوص، فقد أصدرت رئاسة العمل الحكومي توجيهات واضحة لوزارة المالية بصرف كامل مبلغ الربع الثاني من مكافآت الثانوية العامة، وذلك يوم الأحد القادم عبر فروع البريد".

وجددت متابعة العمل الحكومي التزامها الدائم تجاه المعلمين، للايفاء باستحقاقاتهم الإدارية والمالية المشروعة قدر المستطاع، رغم صعوبة الوضع المالي، وحجم الالتزامات الملقاة على عاتق وزارة المالية وقلة الإمكانات المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين