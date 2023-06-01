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أبو كويك: زيادة اعتداءات المستوطنين تستدعي استنفار أبناء شعبنا

01 يونيو 2023 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك لتشكيل لجان شعبية محلية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ومنازلهم والتصدي لاقتحامات واعتداءات المستوطنين، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن ما تشهده مناطق الضفة الغربية المحتلة من ارتفاع لوتيرة اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وبلادنا وقرانا وبحماية جيش الاحتلال، يستدعي حالة استنفار من أبناء شعبنا.

ودعا السلطة بالقيام بواجبها لحماية المواطنين، عبر أجهزتها الأمنية بدلا من التغول على أبناء شعبنا ومداهمة بيوتهم واعتقالهم، كما حصل ويحصل في عدة بلدات وقرى.

وأكد أن الفصائل الوطنية والإسلامية مطالبة أيضا بالعمل الجاد على توفير الحماية لأبناء شعبنا وبيوتهم ومزروعاتهم وأشجارهم، التي يعتدى عليها ليل نهار من قبل قطعان المستوطنين.

وطالب أبو كويك المؤسسات المحلية والدولية الانسانية والقانونية والمجتمع الدولي العمل الجاد على توفير الحماية لأبناء شعبنا وصيانة حقوقه ومقدساته، والعمل على لجم الاحتلال ومستوطنيه من التغول والاعتداء على أبناء شعبنا.

وكان قد دعا نشطاء إلى صد عدوان المستوطنين وجرائمهم بحق الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك من خلال تشكيل لجان حماية شعبية وتفعيل الإرباك مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس.

وشددت الدعوات على ضرورة المبادرة بالدفاع عن شعبنا وأرضنا، ومواجهة اعتداءات المستوطنين الهمجية، ومهاجمتهم لمنازل المواطنين.

وهاجم عشرات المستوطنين، قبل يومين، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس، ووفق مصادر صحفية فإن نحو 100 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز بكثافة.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، وخرج الأهالي للتصدي لهم وصدحت مكبرات المساجد داعية للخروج والدفاع عن البلدة، بينما أطلق المستوطنون النار تجاه المواطنين ومنازلهم ما أدى إلى اشتعال النيران في أحدها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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