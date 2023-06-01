الحية: معركة "ثأر الأحرار" أفشلت مخططات الاحتلال والأمة ملتفة حول القدس والأقصى

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس الدكتور خليل الحية، أن معركة "ثأر الأحرار" أفشلت مخططات الاحتلال بفصل ساحات مقاومة، مشيراً إلى حضور حركته بقوة في المعركة عبر الغرفة لفصائل المقاومة.

وقال الحية في حديث لقناة الأقصى الفضائية اليوم الخميس، الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة كانت تقف خلف سرايا القدس في معركة "ثأر الأحرار"، مشيداً بنجاح الغرفة في إدارة المعركة.

وشدد على أن "حماس لم تكن محايدة خلال المعركة، فقد كانت حاضرة بقوة في الغرفة المشتركة"، مشيراً إلى أن حرص الاحتلال على عدم استهداف حماس خلال "ثأر الأحرار" يعني أنه مردوع منها.

وأكد الحية أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته تقف للاحتلال بالمرصاد، قائلاً "الاحتلال واهم إن ظن أنه يمكن فصل ساحات المقاومة عن بعضها البعض".

ونوه إلى أن الأمة العربية والإسلامية ملتحمة حول قضية القدس والمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال بتسريعه للاستيطان في الضفة يدفع لإشعال الأرض تحت أقدامه، ويدفع المنطقة إلى حرب جديدة هو سيدفع ثمنها.

وتابع الحية "الكيان الصهيوني يحاول حسم الصراع في قضية القدس بتهوديها كاملة وإخراج أهلها والسيطرة على المقدسات"، مضيفا "اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت المسجد الأقصى يدل على أن الكيان يذهب نحو توتير المنطقة ودفعها نحو صراع محتدم".

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين