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الحية: تهديدات الاحتلال لا تربكنا ويد المقاومة على الزناد

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الحية: تهديدات الاحتلال لا تربكنا ويد المقاومة على الزناد

01 يونيو 2023 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس عضو المكتب السياسي الدكتور خليل الحية، أن تهديدات الاحتلال لا تربكنا ولا تؤثر على قراراتنا وتحالفاتنا واستراتيجياتنا وتراكم القوة وتصاعد المقاومة.

وقال الحية في حديث لقناة الأقصى الفضائي مساء اليوم الخميس: "إن معركة ثأر الأحرار أفشلت مخططات الاحتلال بفصل ساحات مقاومة، وترميم صورة الردع التي تآكلت بفعل ضربات المقاومة".

وأضاف: "نعمل للدفاع عن شعبنا بكل أوتينا من قوة، والاحتلال عاجز ويتخبط في تهديداته، وأن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة كانت تقف خلف سرايا القدس في معركة "ثأر الأحرار".

وشدد الحية على أن حماس لم تكن محايدة خلال المعركة وكانت حاضرة بقوة وتقف خلف سرايا القدس، مبينا أن حرص الاحتلال على عدم استهداف حماس خلال المعركة يعني أنه مردوع منها.

ونبه بأن المقاومة في الضفة الغربية وغزة وفي كل مكان يدها على الزناد ومستعدة للدفاع عن شعبها والقدس والأقصى بكل ما تملك، وأن شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال.

ولفت الحية إلى أن الاحتلال يعاني من صراع حقيقي بين مكوناته الداخلية، مؤكدا أن الاحتلال ضعيف وهش، ويعيش مرحلة الانحصار والدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الاحتلال بتسريعه للاستيطان في الضفة يدفع لإشعال الأرض تحت أقدامه، ويدفع المنطقة إلى حرب جديدة هو سيدفع ثمنها.

وتابع الحية "الكيان الصهيوني يحاول حسم الصراع في قضية القدس بتهوديها كاملة وإخراج أهلها والسيطرة على المقدسات"، مضيفا "اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت المسجد الأقصى يدل على أن الكيان يذهب نحو توتير المنطقة ودفعها نحو صراع محتدم".

وعلى صعيد علاقات الحركة، أكد الحية أن الحركة تستثمر علاقاتها من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

وحول زيارة الحركة إلى السعودية، قال الحية: أجواء العمرة كانت إيجابية ونأمل بناء علاقات جيدة مع السعودية ويمكن البناء عليها، وأيدينا وقلوبنا ممتدة لجميع إخواننا العرب والمسلمين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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