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الأسير مالك حلس يرزق بطفلتين عن طريق "النطف المحررة"

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الأسير مالك حلس يرزق بطفلتين عن طريق "النطف المحررة"

01 يونيو 2023 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
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رزق الأسير مالك حلس من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بطفلتين عن طريق "النطف المهربة".

وأنجب حلس طفلتيه "ماسة وسارة" من خلال نطف محررة من داخل السجون، وهو محكوم بالسجن لمدة 20 عامًا، أمضى منها 15 عامًا.

وأشاد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدا أن السعي والعمل لحريتهم هو واجب ومسؤولية وطنية فلسطينية.

وأوضح أن الأسرى من خلال الطرق والوسائل الإبداعية، يصنعون الحياة، وينثرون الفرحة بين أهلهم وذويهم، ويحطمون أمنيات الاحتلال والسجان بقتلهم نفسيًا وجسديًا داخل السجون.

يذكر أن 76 اسيراً، أنجبوا 120 طفلاً، بينهم 29 حالة توأم، وبعضهم كرر التجربة أكثر من مرة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4900 أسير من بينهم 34 أسيرة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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